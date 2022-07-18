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Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО

Сьогодні 20:49 Андрій Дунець 667 0
Ярмоленко: "На відміну від Леоненка я можу розмовляти українською" ВІДЕО
#Вацко, #Віктор Леоненко, #Андрій Ярмоленко

Джерело - Вацко Live.

Андрій Ярмоленко не розуміє претензій з боку колишнього гравця Динамо та збірної України Віктора Леоненка.

Про це він розповів у інтерв'ю Віктору Вацку в програмі Вацко Live.

"Це його думка. А в нас - вільна країна. Ми не орки, які забороняють комусь щось казати. Якщо Леоненко так думає, то будь ласка. Навіщо мені йому щось доводити? Я знаю своє ставлення до України. Я люблю цю країну, граю за збірну. Можу принаймні розмовляти українською. Не бачу сенсу сперечатися з Леоненком щодо мого патріотизму. Я ж не перейшов до чемпіонату росії", - сказав Ярмоленко.

Нагадаємо, після переходу Ярмоленка до Аль-Айна Леоненко публічно звинуватив Андрія у псевдопатріотизмі.

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