Головне
Динамо зіграє зі Штурмом, якщо кваліфікується у 3 раунд відбору ЛЧ
Сьогодні 13:18 767
Зоря та Ворскла дізналися суперників у 3 раунді відбору до Ліги конференцій
Сьогодні 15:25 690
Динамо дізналося можливого суперника у разі вильоту з Ліги чемпіонів
Сьогодні 14:36 473
36-річна Фрейзер-Прайс з рекордом виграла чемпіонат світу в спринті
Сьогодні 11:49 773
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 11:28 3493
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції
Сьогодні 10:18 20466
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 09:52 18885
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України
Сьогодні 09:48 227037
NAVI поступилися Faze у фіналі IEM Cologne 2022
Сьогодні 08:18 297
Зозуля: Добрих росіян немає - всі вони покидьки
Вчора 22:40 440
Блоги
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів" Андрій Дунець
Сьогодні 14:50 606
Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО
Яремчук забив красивий гол у ворота клубу АПЛ ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 07:30 1830
Історії війни. 9-річний український футболіст зібрав для ЗСУ 120 тис гривень
Історії війни. 9-річний український футболіст зібрав для ЗСУ 120 тис гривень Андрій Твердохліб
Вчора 17:25 403
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового
Відео. Швед забив гол прямим ударом з кутового Андрій Твердохліб
Вчора 17:17 4303
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту
Маліновський втретє поспіль забив гол за Аталанту Андрій Твердохліб
Вчора 13:08 1344
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах
Чемпіонат світу з легкої 2022 атлетики в цифрах і фактах Андрій Твердохліб
15.07.2022 16:58 1123
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор
Невигадані історії. Він був у справжньому пеклі війни, а сьогодні здобув медаль Всесвітніх ігор Андрій Твердохліб
15.07.2022 15:26 3034
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО
Поворознюк ногами побив диверсанта на Кіровоградщині ВІДЕО Андрій Дунець
15.07.2022 11:40 9173
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО
Леоненко заспівав гімн України з ветеранами Динамо ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 16:42 2339
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО
"Ви за це відповісте", - Маліновський відреагував на удар росіян по Вінниці ФОТО Андрій Дунець
14.07.2022 14:11 6846
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО
Маліновський знову зробив результативний хет-трик у матчі за Аталанту ВІДЕО Андрій Дунець
14.07.2022 10:13 18917
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому
Щербатюк влаштував у ринзі рубку з Раджабзаде, азербайджанець боксував брудно, але судді віддали перемогу йому Андрій Твердохліб
14.07.2022 10:01 876
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема
Ярмоленко зворушливо попрощався з фанатами Вест Гема Віктор Слюсаренко
13.07.2022 19:09 1702
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати
Леоненко: Я вважаю, що Тимощука не можна чіпати Андрій Дунець
13.07.2022 17:26 4630
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО
Вернидуб забив гол із неймовірного кута на тренуванні Кривбаса ВІДЕО Андрій Дунець
13.07.2022 15:33 3722
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка
Другий після Шеви. Монолог до Андрія Ярмоленка Андрій Дунець
13.07.2022 11:10 6717
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова
"Донбас порожняк нє гоніт", - епічне інтерв'ю Денисова, Януковича та Ахметова Valeriy Ruchka
12.07.2022 22:34 14888
Приниження росії, розгром сербів та тріумф з португальцями: ТОП-5 ПЕРЕМОГ в історії збірної України
Приниження росії, розгром сербів та тріумф з португальцями: ТОП-5 ПЕРЕМОГ в історії збірної України Віктор Слюсаренко
12.07.2022 21:03 593
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Андрій Твердохліб
12.07.2022 19:22 1018
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи
На Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи Андрій Дунець
12.07.2022 13:42 996
Прямі трансляції

Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"

Сьогодні 14:50 Андрій Дунець 608 0
Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"
#війна, #Ігор Суркіс, #Динамо

Джерело - Чистий ПІДКАсТ.

Президент Динамо Ігор Суркіс перейшов на спілкування українською мовою.

Про це функціонер розповів у інтерв'ю Ігорю Бурбасу на YouTube-каналі Чистий ПІДКАсТ.

"Так, я спілкуюся українською. Можливо, роблю помилки, бо, знаєте, що я розмовляв раніше російською. Але сьогодні я не можу говорити російською, тому що це мова наших ворогів", - сказав Суркіс

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати Чемпіонат світу - 2022: календар, розклад, результати 11827
Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо - Фенербахче: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів 3493
Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 Історичний успіх: Україна посіла третє місце в медальному заліку Всесвітніх ігор-2022 18885
Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України Рейтинг WTA: Калініна втратила 12 позицій і статус 1 ракетки України 227037
Фінали Бех-Романчук і Проценка: в четвертий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 2 українських атлетів Фінали Бех-Романчук і Проценка: в четвертий день ЧС-2022 у США на старт вийдуть 2 українських атлетів 3015
Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції Рейтинг ATP: Крутих та Сачко покращили свої позиції 20466
Рекомендуємо
Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова Дівчина дня. Мисливиця із Дніпра - Олена Овчиннікова 42943
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 95209
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31049
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6455
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 7603
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 40805