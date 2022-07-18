Суркіс: "Не можу сьогодні розмовляти російською, бо це мова наших ворогів"

Джерело - Чистий ПІДКАсТ.
Президент Динамо Ігор Суркіс перейшов на спілкування українською мовою.
Про це функціонер розповів у інтерв'ю Ігорю Бурбасу на YouTube-каналі Чистий ПІДКАсТ.
"Так, я спілкуюся українською. Можливо, роблю помилки, бо, знаєте, що я розмовляв раніше російською. Але сьогодні я не можу говорити російською, тому що це мова наших ворогів", - сказав Суркіс
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