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Сьогодні 21:03 Віктор Слюсаренко 68 0
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Джерело - Чемпіон.

Вийшов другий випуск ТОПів! Тепер про славетні перемоги головної команди країни. Ці моменти в пам'яті назавжди, а головна перемога нашої держави ще попереду!

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01:04 Згадуємо 2:1 з Португалією

02:28 Перший матч збірної на Дніпро-арені

03:48 Як у Львові сербі громили

05:20 Допомагай граючи!

06:09 Як ми їздили в гості до обезбашених турків

07:37 Матч, котрий розділив історію збірної на дві частини

09:36 КОНКУРС

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