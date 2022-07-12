Джерело - Чемпіон.

Вийшов другий випуск ТОПів! Тепер про славетні перемоги головної команди країни. Ці моменти в пам'яті назавжди, а головна перемога нашої держави ще попереду!

VBET - преміум-спонсор збірної України з футболу! Разом сильніші!

Історична гра з росіянами на Олімпійському

Відкриття Дніпро-Арени

Переломний матч команди Шевченка-тренера

Феєрія Шевченка-гравця і незабутня передача Рикуна в Туреччині

00:00 Разом сильніші!

00:29 Пояснюємо, чому варто писати коменти

01:04 Згадуємо 2:1 з Португалією

02:28 Перший матч збірної на Дніпро-арені

03:48 Як у Львові сербі громили

05:20 Допомагай граючи!

06:09 Як ми їздили в гості до обезбашених турків

07:37 Матч, котрий розділив історію збірної на дві частини

09:36 КОНКУРС

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