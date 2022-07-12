Джерело - Чемпіон.
Вийшов другий випуск ТОПів! Тепер про славетні перемоги головної команди країни. Ці моменти в пам'яті назавжди, а головна перемога нашої держави ще попереду!
VBET - преміум-спонсор збірної України з футболу! Разом сильніші!
Історична гра з росіянами на Олімпійському
Відкриття Дніпро-Арени
Переломний матч команди Шевченка-тренера
Феєрія Шевченка-гравця і незабутня передача Рикуна в Туреччині
00:00 Разом сильніші!
00:29 Пояснюємо, чому варто писати коменти
01:04 Згадуємо 2:1 з Португалією
02:28 Перший матч збірної на Дніпро-арені
03:48 Як у Львові сербі громили
05:20 Допомагай граючи!
06:09 Як ми їздили в гості до обезбашених турків
07:37 Матч, котрий розділив історію збірної на дві частини
09:36 КОНКУРС
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