Джерело - УП. Життя.
Неймовірна історія війни...
10-річна киянка Валерія Єжова на вулицях міста запрошувала грати з неї в шашки випадкових перехожих на будь-яку суму (пожертву). У разі поразки суперника, гроші залишалися в дівчини. Таким чином, за 9 днів Валерія виграла 21 тисячу гривень!
Єжова - чемпіонка світу з шашок.
Зі слів дівчини, в перший день вона виграла 1200 гривень, а одного разу сума сягнула – 4000 за день.
Найбільший донат був 50 доларів – іноземець зіграв лише одну партію.
"А ще була жінка, з якою я не грала. Вона поклала 1000 гривень і втекла. Я навіть не встигла їй подякувати", – цитує Валерію УП. Життя.
Зібрані кошти Валерія передала у фонд Сергія Притули. Відомий громадський діяч, телеведучий, шоумен не зміг втримати сліз...
"Валерія. 10 років. Грала на вулиці в шашки з людьми. Якщо людина програвала - платила за гру. Програли всі, хто грав з Валерією. Валерія - чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду", - написав Притула.
А ще додав:
"Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!"
Фото: Facebook Сергія Притули
Нагадаємо, на Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи
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