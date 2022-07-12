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Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шахи для фонду Притули

Сьогодні 19:22 Андрій Твердохліб 208 0
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шахи для фонду Притули

Джерело - УП. Життя.

Неймовірна історія війни...

10-річна киянка Валерія Єжова на вулицях міста запрошувала грати з неї в шашки випадкових перехожих на будь-яку суму (пожертву). У разі поразки суперника, гроші залишалися в дівчини. Таким чином, за 9 днів Валерія виграла 21 тисячу гривень!

Єжова - чемпіонка світу з шашок.

Зі слів дівчини, в перший день вона виграла 1200 гривень, а одного разу сума сягнула – 4000 за день. 

Найбільший донат був 50 доларів – іноземець зіграв лише одну партію.

"А ще була жінка, з якою я не грала. Вона поклала 1000 гривень і втекла. Я навіть не встигла їй подякувати", – цитує Валерію УП. Життя.

Зібрані кошти Валерія передала у фонд Сергія Притули. Відомий громадський діяч, телеведучий, шоумен не зміг втримати сліз...

"Валерія. 10 років. Грала на вулиці в шашки з людьми. Якщо людина програвала - платила за гру. Програли всі, хто грав з Валерією. Валерія - чемпіонка світу з шашок. І спонсор нашого фонду", - написав Притула.

А ще додав:

"Лисий ботокс здохне і так і не зрозуміє, чому програв. А тому, що наш народ з такими дітьми перемогти неможливо!"

Фото: Facebook Сергія Притули

Нагадаємо, на Волині 8-річний хлопчик-переселенець із Бучі допомагає ЗСУ, граючи в шахи

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