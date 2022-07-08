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"Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона

Сьогодні 20:27 Андрій Дунець 467 0
"Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона
#Манчестер Юнайтед, #Гарі Невілл, #Борис Джонсон

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл не приховує свого задоволення тим, що Боріс Джонсон оголосив про свою відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

Невілл почав висловлюватися ще напередодні:

“Якби ми дивилися на те, що відбувається в іншій країні, ми б подумали, що вони там такі божевільні! Але ж це ми. Через нього ми виглядаємо так погано на світовій арені.

Його кабінет міністрів підбадьорював його, підтримував, брехав за нього та створив цього монстра! Усі вони, а не тільки він!"

А після офіційного оголошення Джонсона про відхід Невілл заявив наступне:

"Після двох років критики він пішов! Ми повинні змінитись і переконатися, що ми ніколи більше не повернемося до такого лідера та такої політики.

Потрібно створити єдине суспільство, яке дбає про людей, охорону здоров’я, освіту та економічні пріоритети всієї країни".

Нагадаємо, що Боріс Джонсон був прем'єр-міністром Великої Британії з 2019 року. Останнім часом суспільство почало тиснути на нього через історію, яка трапилася у розпал пандемії - тоді Джонсон відвідав потайки організовану вечірку, водночас коли карантинні обмеження суворо забороняли це робити.

Джонсон є одним із найяскравіших проукраїнських політиків на міжнародній арені, який всебічно підтримує Україну в її боротьбі з російськими окупантами. Він залишиться на чолі уряду до жовтня, поки Консервативна партія не обере собі нового лідера. Учора Джонсон запевнив, що підтримка Великої Британії після його відходу для України нікуди не зникне.

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