Джерело - Чемпіон.

8 липня 2014 року назавжди викреслене з пам'яті фанатів збірної Бразилії. Річ у тому, що в цей день національна команда на домашньому чемпіонаті світу була знищена Німеччиною з рахунком 7:1.

Уже до тридцятої хвилини європейці вели 5:0, після чого трохи зменшили оберти, забивши лише два голи у другому таймі. Оскар зумів оформити гол престижу на 90-й хвилині.

Нагадаємо, у фіналі німці обіграли команду Аргентини.

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