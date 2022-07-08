Головне
Дерев'янко принесла Україні першу медаль Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні 21:36 167
Терлюга вийшла до півфіналу Всесвітніх ігор
Сьогодні 21:54 87
Циганик: Шахтар судитиметься з ФІФА
Сьогодні 21:39 125
Кіченок та Остапенко програли у півфіналі парного Вімблдона
Сьогодні 17:24 228
Під Донецьком загинув борець Пастух
Сьогодні 16:39 370
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів
Сьогодні 16:01 1473
Легендарна Соловйова та незрівнянна Терлюга вступають в боротьбу за медалі XI Всесвітніх ігор
Сьогодні 15:18 484
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Сьогодні 10:34 387
Ісмаїлі готується покинути Шахтар
Сьогодні 09:25 496
Ломаченко готовий відновити кар'єру
Сьогодні 08:38 1140
Блоги
"Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона
"Він був монстром", - легенда МЮ зраділа відставці Боріса Джонсона Андрій Дунець
Сьогодні 20:27 466
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Сьогодні 20:03 4000
Українець Філіппов оформив гол+пас за Ригу в Лізі конференцій ВІДЕО
Українець Філіппов оформив гол+пас за Ригу в Лізі конференцій ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 16:31 526
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри
Всесвітні ігри - головні спортивні змагання чотириріччя з неолімпійських видів спорту: факти та цифри Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:34 387
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:51 1621
Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО
Гвардіола передав українським військовим м'яч із автографами гравців Ман Сіті ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:49 1341
Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО
Люксембурзький футболіст випадково обізвав Спартак у Інстаграмі ФОТО Андрій Дунець
06.07.2022 17:09 1378
Експрезидент ФК Севастополь Новинський склав повноваження народного депутата
Експрезидент ФК Севастополь Новинський склав повноваження народного депутата Андрій Дунець
06.07.2022 15:49 613
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО
Українець відзначився хет-триком у своєму першому матчі чемпіонату Литви ВІДЕО Андрій Дунець
04.07.2022 13:51 1300
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО
Під час гран-прі Формули-1 сталася моторошна аварія ВІДЕО Андрій Дунець
04.07.2022 08:32 1432
Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО
Геніальний асист Маліновського визнали одним із найкращих у сезоні Серії А ВІДЕО Андрій Дунець
01.07.2022 19:11 10062
У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО
У Норвегії воротар забив фантастичний гол ударом через себе на останніх секундах гри ВІДЕО Андрій Дунець
01.07.2022 16:15 10031
Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО
Ані Лорак розважалася на святі Кіркорова у компанії речника Путіна ВІДЕО Андрій Дунець
30.06.2022 18:07 1929
Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна
Легенда Формули-1 заявив, що готовий прийняти кулю за Путіна Андрій Дунець
30.06.2022 17:14 1660
Сеньків: "Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її"
Сеньків: "Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її" Андрій Дунець
30.06.2022 09:40 2724
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО
"Я ж казав, що в Довбика буде момент!" - легендарні емоції Вацка в матчі Україна - Швеція ВІДЕО Андрій Дунець
29.06.2022 18:58 1818
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО
Ейфорія у Глазго: рік тому Україна обіграла Швецію в 1/8 фіналу Євро-2020 ВІДЕО Андрій Дунець
29.06.2022 13:16 974
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 10 років ВІДЕО
Народження СуперМаріо: легендарному дублю Балотеллі на Євро-2012 - 10 років ВІДЕО Андрій Дунець
28.06.2022 16:18 849
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО
Вацко: Динамівець скупив усі російські прапорці та викинув їх до смітника ВІДЕО Андрій Дунець
27.06.2022 18:47 5355
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики
Болотніков, Франков, Шахов та Фоззі – дилема української спортивної журналістики Андрій Дунець
26.06.2022 20:41 2317
Прямі трансляції

Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу

Сьогодні 20:03 Valeriy Ruchka 4001 0
Вісім років тому збірна Німеччини познущалася з Бразилії на чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.

8 липня 2014 року назавжди викреслене з пам'яті фанатів збірної Бразилії. Річ у тому, що в цей день національна команда на домашньому чемпіонаті світу була знищена Німеччиною з рахунком 7:1.

Уже до тридцятої хвилини європейці вели 5:0, після чого трохи зменшили оберти, забивши лише два голи у другому таймі. Оскар зумів оформити гол престижу на 90-й хвилині.

Нагадаємо, у фіналі німці обіграли команду Аргентини.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко готовий відновити кар'єру Ломаченко готовий відновити кар'єру 1140
Багатскіс: Ми на правильному шляху, треба не засмучуватись та зробити висновки Багатскіс: Ми на правильному шляху, треба не засмучуватись та зробити висновки 742
Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі Захисник Манчестер Сіті близький до переходу у Челсі 784
Стороженко: чемпіонат УПЛ починати не потрібно Стороженко: чемпіонат УПЛ починати не потрібно 604
Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО Ретро дня: динамівські хорвати Віда та Вукоєвич святкують перемогу над росією ВІДЕО 1621
XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів XI Всесвітні Ігри - 2022: повний розклад виступу українських спортсменів 1473
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 5519
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 15922 1
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 19190 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 168581 3
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 53625
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3147 2