Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Головний редактор журналу "Футбол", який нещодавно закрився, Артем Франков має серйозні проблеми з алкоголем.

Про це розповів журналіст Андрій Сеньків у інтерв'ю Сергію Болотнікову на YouTube-каналі KDK.

"Він реально дістав чекушку із внутрішньої кишені і реально її просто випив", - сказав Сеньків.

Детальніший уривок розмови Сергій Болотніков виклав у своєму ТГ-каналі. Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

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