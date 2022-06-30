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Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО

Сьогодні 09:40 Андрій Дунець 226 0
Сеньків: Франков на матчі Ювентус - Динамо дістав "чекушку" і випив її ВІДЕО
#Сергій Болотніков, #Андрій Сеньків, #Франков, #Ювентус, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний редактор журналу "Футбол", який нещодавно закрився, Артем Франков має серйозні проблеми з алкоголем.

Про це розповів журналіст Андрій Сеньків у інтерв'ю Сергію Болотнікову на YouTube-каналі KDK.

"Він реально дістав чекушку із внутрішньої кишені і реально її просто випив", - сказав Сеньків.

Детальніший уривок розмови Сергій Болотніков виклав у своєму ТГ-каналі. Обережно, у відео присутня ненормативна лексика.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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