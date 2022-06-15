16-річна українка розгорнула прапор полку Азов на п'єдесталі боксерського турніру в Угорщині ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Боксерка Діана Петренко, яка на турнірі Bornemissza-2022 в Угорщині здобула срібну медаль, віддала шану героям, що до останнього боронили завод Азовсталь у Маріуполі від навали російських окупантів.

Про це у своєму Телеграмі розповів ветеран полку Азов Дмитро Кухарчук.

На відео видно, як 16-річна українка спершу розгортає синьо-жовтий прапор із емблемою Азову, але трохи згодом, після зауваження когось із організаторів, згортає стяг.

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