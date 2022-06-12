Блекберн організував розвіз допомоги українцям по всій Європі

Джерело - Чемпіон.
Клуб англійського Чемпіоншипу Блекберн Роверз продовжує допомагати українцям, що постраждали від війни.
Бродяги організували розвіз продовольчих товарів для біженців з України по всій Європі.
🇺🇦 Safe travels to the dedicated @BRFCTrust staff members who are today travelling to Europe with supplies for the Ukrainian relief effort! 💙#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/6jX7njgvUa— Blackburn Rovers (@Rovers) June 12, 2022
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