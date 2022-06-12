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Прямі трансляції

Блекберн організував розвіз допомоги українцям по всій Європі

Сьогодні 20:11 Віктор Слюсаренко 130 0
Клуб із Чемпіоншипу допомагає постраждалим від війни в Україні
Блекберн організував розвіз допомоги українцям по всій Європі
#Блекберн

Джерело - Чемпіон.

Клуб англійського Чемпіоншипу Блекберн Роверз продовжує допомагати українцям, що постраждали від війни.

Бродяги організували розвіз продовольчих товарів для біженців з України по всій Європі. 

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