Блекберн організував розвіз допомоги українцям по всій Європі

Клуб англійського Чемпіоншипу Блекберн Роверз продовжує допомагати українцям, що постраждали від війни.

Бродяги організували розвіз продовольчих товарів для біженців з України по всій Європі.

🇺🇦 Safe travels to the dedicated @BRFCTrust staff members who are today travelling to Europe with supplies for the Ukrainian relief effort! 💙#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/6jX7njgvUa