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Як Ярмола! Караваєв жартівливо прокоментував свій гол у ворота Вірменії

Сьогодні 16:05 Андрій Твердохліб 222 0
Як Ярмола! Караваєв жартівливо прокоментував свій гол у ворота Вірменії
#Збірна України з футболу, #Андрій Ярмоленко, #Олександр Караваєв

Джерело - Телеграм-канал АСЖУ.

Захисник збірної України Олександр Караває відзначився забитим голом у воротах збірної Вірменії у матчі Ліги націй.

"Як Ярмола, направив м'яч у дальній кут", - дотепно прокоментував свій гол захисник.

"Майстер", - жартома відповів сам Ярмоленко.

Крім голу Караваєв асистував на Руслана Маліновського, а збірна України впевнено перемогла (3:0) та очолила групу 1 дивізіону B Ліги націй.

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