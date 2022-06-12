Як Ярмола! Караваєв жартівливо прокоментував свій гол у ворота Вірменії

Захисник збірної України Олександр Караває відзначився забитим голом у воротах збірної Вірменії у матчі Ліги націй.

"Як Ярмола, направив м'яч у дальній кут", - дотепно прокоментував свій гол захисник.

"Майстер", - жартома відповів сам Ярмоленко.

Крім голу Караваєв асистував на Руслана Маліновського, а збірна України впевнено перемогла (3:0) та очолила групу 1 дивізіону B Ліги націй.

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