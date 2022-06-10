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Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу

Сьогодні 11:09 Андрій Дунець 1398 0
Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу
#Збірна України U-21, #Едуардо Камавінга, #Руслан Ротань

Джерело - Чемпіон.

Після матчу відбору на молодіжний Євро між збірними України U-21 та Франції U-21 до роздягальні підопічних Руслана Ротаня прийшов зірковий півзахисник мадридського Реала Едуардо Камавінга.

Сторіз про це у своєму Інстаграмі виклав аналітик збірної України Євген Гресь.

Камавінга разом із кількома іншими представниками збірної Франції приніс із собою подарунки у вигляді футболок гравців Галльських півнів та сказав зворушливі слова на підтримку українського народу під час війни:

"Ми знаємо, що у вас зараз погана ситуація, тому це подарунок для всієї вашої команди".

Нагадаємо, збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21.

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