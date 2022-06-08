Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Тарас Качараба забив гол-красень у ворота збірної Ірландії в матчі першого туру Ліги Націй.

На 38-й хвилині футболіст Славії шикарно закинув м'яч за комірець голкіперу.

Однак взяття воріт не було зараховано після перегляду VAR. За мить до голу Артем Довбик, який став автором гольового пасу, оипинвся в офсайді.

Зазначимо, збірна України на 81-й хвилині виграє в суперника (0:1). Гол підступним ударом зі штрафного на рахунку Віктора Циганкова.

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