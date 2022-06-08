Головне
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй
Вчора 23:41 338
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:54 225
Ірландія - Україна 0:1: Як це було
Вчора 23:40 15717
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт
Вчора 23:28 621
Ірландія - Україна: відео голів і огляд матчу Ліги Націй
Вчора 23:11 1457
Підручний: Білоруси бояться, але всіх не посадять
Вчора 20:40 259
Верняєв: Вірю, що зможу відвідати рідний український Донецьк
Вчора 17:25 230
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Вчора 11:25 2514
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
06.06.2022 13:27 729
Бабич покинув Кривбас
06.06.2022 12:25 527
Блоги
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт Андрій Твердохліб
Вчора 23:28 617
Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО
Циганков неймовірним ударом зі штрафного відкрив рахунок у матчі проти Ірландії ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:16 1654
Джон Сіна зустрівся з хлопцем із Маріуполя, дім якого зруйнували росіяни ВІДЕО
Джон Сіна зустрівся з хлопцем із Маріуполя, дім якого зруйнували росіяни ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 14:57 644
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут"
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Андрій Твердохліб
Вчора 12:50 5440
Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО
Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО Андрій Дунець
06.06.2022 20:40 21395
Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України
Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України Андрій Дунець
06.06.2022 16:22 1437
"Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО
"Пенальті на Ярмоленку був неочевидним", - український суддя ВІДЕО Андрій Дунець
06.06.2022 09:03 4155
Вацко - росіянам: Горіть у пеклі, с**ні орки
Вацко - росіянам: Горіть у пеклі, с**ні орки Андрій Твердохліб
05.06.2022 21:34 1218
Іспанський арбітр сумнівно не призначив пенальті в ворота Вельсу в грі з Україною
Іспанський арбітр сумнівно не призначив пенальті в ворота Вельсу в грі з Україною Андрій Твердохліб
05.06.2022 21:19 2309
Хакери, імовірно російські, зламали український медіасервіс під час гри збірної України
Хакери, імовірно російські, зламали український медіасервіс під час гри збірної України Андрій Твердохліб
05.06.2022 21:05 867
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Андрій Твердохліб
05.06.2022 19:49 6489
"Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО
"Україно, тримайся!" - зворушлива промова Швьонтек після перемоги на Ролан Гаррос ВІДЕО Андрій Дунець
04.06.2022 19:06 2869
Кобін: "Суддям в Україні повинні платити не менше 10 тисяч доларів на місяць" ВІДЕО
Кобін: "Суддям в Україні повинні платити не менше 10 тисяч доларів на місяць" ВІДЕО Андрій Дунець
04.06.2022 15:21 1551
Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО
Звєрєв зазнав жахливої травми у півфіналі Ролан Гаррос проти Надаля ВІДЕО Андрій Дунець
03.06.2022 19:52 2843
"Веди свою війну": батько Макгрегора різко відповів Зеленському на критику сина за фото з путіним
"Веди свою війну": батько Макгрегора різко відповів Зеленському на критику сина за фото з путіним Андрій Дунець
03.06.2022 15:25 4179
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо
Наш герой - Сергій Ребров. День народження святкує легендарний форвард Динамо Valeriy Ruchka
03.06.2022 11:41 6227 1
На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі
На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі Андрій Дунець
02.06.2022 19:25 20543
Петраков дав волю емоціям після перемоги України над Шотландією ВІДЕО
Петраков дав волю емоціям після перемоги України над Шотландією ВІДЕО Андрій Дунець
02.06.2022 16:12 4001
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією
Ярмоленко - досі ватажок збірної: 5 висновків після перемоги України над Шотландією Андрій Твердохліб
02.06.2022 13:30 1921
Щира радість та гордість за збірну: українські військові емоційно зустріли гол Ярмоленка ВІДЕО
Щира радість та гордість за збірну: українські військові емоційно зустріли гол Ярмоленка ВІДЕО Андрій Дунець
02.06.2022 13:09 1138
Прямі трансляції

Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт

Вчора 23:28 Андрій Твердохліб 621 0
Качараба забив фантастичний гол у ворота Ірландії, але суддя скасував взяття воріт

Джерело - Чемпіон.

Захисник збірної України Тарас Качараба забив гол-красень у ворота збірної Ірландії в матчі першого туру Ліги Націй.

На 38-й хвилині футболіст Славії шикарно закинув м'яч за комірець голкіперу.

Однак взяття воріт не було зараховано після перегляду VAR. За мить до голу Артем Довбик, який став автором гольового пасу, оипинвся в офсайді.

Зазначимо, збірна України на 81-й хвилині виграє в суперника (0:1). Гол підступним ударом зі штрафного на рахунку Віктора Циганкова.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ірландія - Україна 0:1: Як це було Ірландія - Україна 0:1: Як це було 15717
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією 2514
Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією Став відомий стартовий склад збірної України на матч з Ірландією 2044
Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй Ірландія - Україна: де дивитися матч Ліги націй 6662
Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй Ірландія - Україна - онлайн-трансляція LIVE, Ліга націй 1916
Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" Ексросійський журналіст: "Путін - це щур, якого загнали в кут" 5441
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 5354
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 5330
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8000 5
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13383 25
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9938 3
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 20379 3