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На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі

Сьогодні 19:25 Андрій Дунець 1361 0
На російському каналі образили Зінченка у прямому ефірі та побажали Україні згоріти в пеклі
#Збірна України з футболу, #Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

На російському каналі Матч ТВ заздрять Україні, що вона, на відміну від російської збірної, має шанс потрапити на чемпіонат світу-2022.

Пропагандист програми "Є тема" Антон Анісімов лише якимось дивом примудрився не забризкати своєю жовчю телекамери:

"Зінченко - абсолютно вже божевільний, у нього лицемірство зі сльозами зашкалює остаточно. Кілька місяців тому він виступив із грубими образами путіна, але відразу ж перелякався й видалив допис. Це показує, що він - боягуз".

Не відставав від ведучого й гість Андрєй Сідорчік:

"Жодних привітань збірній України з мого боку не буде. Для мене нейтральна позиція остаточно закінчилася після того, як збірну росії відсторонили від розіграшу чемпіонату світу на основі політичних міркувань.

Із цього моменту я не хочу бачити збірну України на чемпіонаті світу. Вона цього не заслуговує. Це неспортивно та неправильно.

Для мене збірна України - це та сама дивізія СС "Мертва голова". Я бажаю, щоб вона згоріла в пеклі зі всіма, хто її підтримує".

Додамо, що Матч ТВ не показував гру Шотландія - Україна, хоча мав на неї права.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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