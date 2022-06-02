Джерело - Чемпіон.

На російському каналі Матч ТВ заздрять Україні, що вона, на відміну від російської збірної, має шанс потрапити на чемпіонат світу-2022.

Пропагандист програми "Є тема" Антон Анісімов лише якимось дивом примудрився не забризкати своєю жовчю телекамери:

"Зінченко - абсолютно вже божевільний, у нього лицемірство зі сльозами зашкалює остаточно. Кілька місяців тому він виступив із грубими образами путіна, але відразу ж перелякався й видалив допис. Це показує, що він - боягуз".

Не відставав від ведучого й гість Андрєй Сідорчік:

"Жодних привітань збірній України з мого боку не буде. Для мене нейтральна позиція остаточно закінчилася після того, як збірну росії відсторонили від розіграшу чемпіонату світу на основі політичних міркувань. Із цього моменту я не хочу бачити збірну України на чемпіонаті світу. Вона цього не заслуговує. Це неспортивно та неправильно. Для мене збірна України - це та сама дивізія СС "Мертва голова". Я бажаю, щоб вона згоріла в пеклі зі всіма, хто її підтримує".

Додамо, що Матч ТВ не показував гру Шотландія - Україна, хоча мав на неї права.

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