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Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 23

Сьогодні 11:22 Максим Буйдин 4000 0
Головному енерджайзеру українського футболу Миколенку - 23
Віталій Миколенко
#Динамо Київ, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 травня свій день народження святкує захисник збірної України та англійського Евертона Віталій Миколенко.

Після 4 сезонів за рідний клуб (88 матчів, 5 голів) у 2022 році лівий захисник перебрався в англійський Евертон (13 матчів, 1 гол), де встиг стати гравцем стартового складу та улюбленцем уболівальників, які визнали гол українця в ворота Лестера - найкращим у сезоні.

Без Миколенко важко уявити й збірну України. Вихованець Динамо допоміг команді потрапити на чемпіонат Європи 2020.

На Євро-2020 Миколенко зіграв 4 гри (усі в старті). Загалом за національну команду 23-річний захисник зіграв 21 гру.

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