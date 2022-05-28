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Ліверпуль і Реал втретє зійдуться в фіналі Ліги чемпіонів, раніше команди здобули по перемозі

Сьогодні 18:28 Андрій Твердохліб 611 0
Ліверпуль і Реал втретє зійдуться в фіналі Ліги чемпіонів, раніше команди здобули по перемозі
#Ліверпуль, #Ліга чемпіонів, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Ліверпуль і Реал у 66-му фіналі Ліги (Кубку) чемпіонів визначать найкращу команду Європи прямо зараз.

Мадридці 13 разів вигравали Кубок (найкращий результат в історії), Ліверпуль тріумфував шість разів (третій показник).

Ліверпуль - Реал: найцікавіше про фінал Ліги чемпіонів 2021/22

Цей фінал стане третім у очному протистоянні грандів світового футболу.

Уперше команди зіграли в фіналі в сезоні 1980/81. Єдиний гол Алана Кеннеді на 82-й хвилині приніс перемогу, а разом з нею перемогу представнику Туманного Альбіона. Цікаво, що фінал тоді відбувся також у Парижі, на стадіоні Парк де Пренс.

Вдруге в фіналі команди зійшлися через 17 років. У сезоні 2017/18 на НСК Олімпійському в Києві мадридці впевнеперно емогли. Гра запам'яталася двома дикими "привозами" кіпера мерсисайдців Каріуса та фантастичним голом Бейла.

Тож хто вийде вперед у лігочемпіонській фінальній серії між командами та чи зможе Ліверпуль наздогнати Мілан за кількістю здобутих трофеїв дізнаємося за кілька годин.

Ліверпуль - Реал - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів

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