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Фан Барселони розплакався, отримавши футболку від де Йонга ВІДЕО

Сьогодні 16:45 Андрій Дунець 102 0
Фан Барселони розплакався, отримавши футболку від де Йонга ВІДЕО
#Барселона, #Френкі де Йонг

Джерело - Чемпіон.

Каталонська Барселона зіграла товариський матч у Сіднеї проти збірної усіх зірок Австралійської А-Ліги. Європейці святкували перемогу з рахунком 3:2.

Втім, не лише на полі відбувалися цікаві події. З-поміж більш ніж 70 тисяч фанів, які були присутніми на грі, один точно запам'ятає цей вечір на все життя. Вболівальнику вдалося отримати футболку від Френкі де Йонга. Судячи з відео, прихильник Барси не відразу повірив своєму щастю і навіть заплакав.

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