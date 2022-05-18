Караваєв елегантним парашутом приніс Україні перемогу над Емполі ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Олександр Караваєв забив другий м'яч збірної України в контрольному поєдинку проти клубу Італійської Серії А - Емполі.

На 46-й хвилині зустрічі представник київського Динамо по-хижацьки підчатував добивання і майстерно виконав парашут у верній кут воріт суперника.

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Україна у підсумку перемогла з рахунком 3:1.

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