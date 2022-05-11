ВЗБІРНОЇ: Прийом в Німеччині, як пережити місяць зборів і не побитися та прогнози на матч

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з листопада 2021 року не проводила жодних ігор і ось нарешті зустрінеться з Боруссією Менхенгладбах.

Це буде матч проти війни, але разом з тим і важливий контрольний поєдинок у підготовці збірної до гри проти Шотландії.

В новому випуску ВЗБІРНОЇ аналізуємо тренувальні збори національної команди та прогнозуємо, що ми можемо побачити від підопічних Петракова.

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