Президент УЄФА - про російських спортсменів: "Це не їхня війна"

Джерело - AS.

Президент УЄФА Александер Чеферін відчуває жаль щодо дискваліфікації футболістів країни-агресорки, яких було виключено з турнірів, що відбуваються під егідою головного футбольного органу Європи.



Втім, Чеферін все ж розуміє необхідність покарання росії у спорті. Про це він розповів виданню AS.

"Ситуація складна, і ми не могли вчинити інакше, хоча певною мірою мені боляче карати спортсменів санкціями, бо це не їхня війна. Не добре, що вони за це страждають. Але з іншого боку, у такій жахливій ситуації ми маємо допомогти. Ми повинні зробити все можливе, щоб покінчити з цим божевіллям якнайшвидше", - сказав президент УЄФА.

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