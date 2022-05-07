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Мілевський відповів Астаф'євій на звинувачення у ганебній поведінці ВІДЕО

Сьогодні 07:40 Андрій Дунець 1494 0
Мілевський відповів Астаф'євій на звинувачення у ганебній поведінці ВІДЕО
#Артем Мілевський, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України продовжує відповідати моделі та співачці Даші Астаф'євій.

Нагадаємо, напередодні Астаф'єва заявила, що Мілевський відзначився ганебним вчинком у київському ресторані під час війни.

Пізніше Артем відповів саркастичним постом у Інстаграмі, а тепер виклав нове відео у цій соцмережі як доказ того, що під час найбільшої кризи в столиці Мілевський активно допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу. Дане відео ексфутболіст прокоментував своєю фірмовою транслітерацією, яка, мабуть, здається дотепною лише самому Артемові.

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Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

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