Мілевський відповів Астаф'євій на звинувачення у ганебній поведінці ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст київського Динамо та збірної України продовжує відповідати моделі та співачці Даші Астаф'євій.

Нагадаємо, напередодні Астаф'єва заявила, що Мілевський відзначився ганебним вчинком у київському ресторані під час війни.

Пізніше Артем відповів саркастичним постом у Інстаграмі, а тепер виклав нове відео у цій соцмережі як доказ того, що під час найбільшої кризи в столиці Мілевський активно допомагав розвантажувати гуманітарну допомогу. Дане відео ексфутболіст прокоментував своєю фірмовою транслітерацією, яка, мабуть, здається дотепною лише самому Артемові.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Artem Milevskyi (@timi1010)

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