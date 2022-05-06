Ганьба дня: футболіст навмисне випав із медичних ніш, щоб потягнути час ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Матч Третьої ліги Болгарії між Балкан Ботевградом та Беласицею завершився справжнім скандалом із елементами шоу.

17-й номер господарів настільки перестарався із симуляцією травми та затримкою часу, що не вигадав нічого ліпшого, як випасти з медичних ніш. Суддя не оцінив акторської майстерності футболіста, нагородивши його червоною карткою, а після фінального свистка свою оцінку хотів поставити ще й один із вболвальників, але він був не таким наполегливим, як наш горе-актор.

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