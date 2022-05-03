Джерело - Чемпіон.

Трансляція зустрічі чергового туру Німецької Бундесліги між Боруссією Менхенгладбах та РБ Лейпцигом була зірвана російським телеканалом Матч ТВ через те, що в картинку регулярно потрапляли синьо-жовті кольори із антивоєнними гаслами.

Коментатор поєдинку Сємьон Зігаєв, мабуть, був за крок від того, щоб отримати приступ епілепсії, позаяк російські режисери трансляції постійно блимали, замінюючи зображення на записані передматчеві кадри трибун. Зрештою, бідолашному не довелося довго мучитися - він звичною фразою про "спорт, який повинен бути поза політикою, а підступні німці цього не знають" завершив показ матчу вже на 3-й хвилині.

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