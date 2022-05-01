Джерело - Чемпіон.

Трабзонспор зіграв унічию з Антальяспором (2:2) і за три тури до фінішу чемпіонату забезпечив собі золоті медалі у турецькій Суперлізі.

Чемпіоном Трабзонспор став уперше за 38 (!) років.

Гравці команди та вболівальники після матчу гарно відсвяткували чемпіонство.

BORDO

MAVİ

ŞAMPİYON

TRABZON

❤️💙 pic.twitter.com/Jdf62fwJUZ — Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2022

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