Джерело - Чемпіон.
Трабзонспор зіграв унічию з Антальяспором (2:2) і за три тури до фінішу чемпіонату забезпечив собі золоті медалі у турецькій Суперлізі.
Чемпіоном Трабзонспор став уперше за 38 (!) років.
Гравці команди та вболівальники після матчу гарно відсвяткували чемпіонство.
BORDO— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 30, 2022
MAVİ
ŞAMPİYON
TRABZON
❤️💙 pic.twitter.com/Jdf62fwJUZ
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