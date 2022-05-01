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Неймовірні емоції чемпіонства Трабзонспор: Вболівальники вибігли на футбольне поле

Сьогодні 09:39 Віктор Слюсаренко 201 0
Неймовірні емоції чемпіонства Трабзонспор: Вболівальники вибігли на футбольне поле
#Трабзонспор

Джерело - Чемпіон.

Трабзонспор зіграв унічию з Антальяспором (2:2) і за три тури до фінішу чемпіонату забезпечив собі золоті медалі у турецькій Суперлізі. 

Чемпіоном Трабзонспор став уперше за 38 (!) років.

Гравці команди та вболівальники після матчу гарно відсвяткували чемпіонство.

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