Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник київського Динамо, хорват Домагой Віда, 29 квітня святкує своє 33-річчя.

З цієї нагоди згадуємо один із найяскравіших моментів кар'єри Домагоя, а саме - відео, записане ним та іншим динамівським хорватом Огнєном Вукоєвичем. Тоді, після переможного чвертьфіналу ЧС-2018 проти росії, гравці збірної Хорватії вирішили патріотично звернутися до українців.

Домагой Віда провів у Києві перод 2013-2017 рр., зігравши за Динамо 104 матчі, забивши 10 голів та двічі вигравши Кубок та чемпіонат України.

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