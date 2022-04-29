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"Слава Україні! Давай-давай!" Домагою Віді - 33 роки

Сьогодні 16:26 Андрій Дунець 201 0
"Слава Україні! Давай-давай!" Домагою Віді - 33 роки
#Віда, #Вукоєвич, #Динамо Київ, #ЧС-2018, #Збірна Хорватії з футболу

Джерело - Чемпіон.

Колишній захисник київського Динамо, хорват Домагой Віда, 29 квітня святкує своє 33-річчя.

З цієї нагоди згадуємо один із найяскравіших моментів кар'єри Домагоя, а саме - відео, записане ним та іншим динамівським хорватом Огнєном Вукоєвичем. Тоді, після переможного чвертьфіналу ЧС-2018 проти росії, гравці збірної Хорватії вирішили патріотично звернутися до українців.

Домагой Віда провів у Києві перод 2013-2017 рр., зігравши за Динамо 104 матчі, забивши 10 голів та двічі вигравши Кубок та чемпіонат України.

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