Бех-Романчук: Постійно хочу додому та мрію про цей день

Віцечемпіонка світу в потрійному стрибку Марина Бех-Романчук розповіла про свій стан на тлі повномасштабного вторгнення росії на територію України.

"Усім привіт! Останні місяці настрій як американські горки і в такому стані кожен українець. Просто комусь вдається справлятись з емоціями краще, а хтось повністю піддається своїм почуттям!

Особисто я легко піддаюсь своїм почуттям. І постійно хочу додому і мрію про цей день! Але зараз змушена бути сильнішою, ніж зазвичай, та робити ще більше заради своєї країни", - зазначила Бех-Романчук.