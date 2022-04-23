Головне
Українські спортсмени завершили виступи на Іграх нескорених
Сьогодні 08:08 393
Арсенал переміг Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті з асистом Зінченка розгромив Вотфорд. Результати 34 туру АПЛ
Сьогодні 18:55 270
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів
Сьогодні 18:35 25150
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Сьогодні 18:17 239493
Аталанта Маліновського обіграла Венецію, Спеція з Коваленком поступилась Торіно. Результати 34 туру Серії А
Сьогодні 17:58 140
Зінченко відзначився 10-м асистом за Манчестер Сіті
Сьогодні 17:48 346
Підручний: Велика заслуга Бринзака в тому, що я став чемпіоном світу
Сьогодні 12:11 326
Ф'юрі підтвердив, що готовий завершити кар'єру
Сьогодні 11:25 532
Циганик: Шанси побачити Ракицького у збірній дорівнюють нулю
Сьогодні 11:11 330
Зозуля допоміг відправити в Україну два броньованих авто для ЗСУ
Вчора 20:11 399
Блоги
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
Сьогодні 18:17 239481
Зінченко відзначився 10-м асистом за Манчестер Сіті
Зінченко відзначився 10-м асистом за Манчестер Сіті Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:48 343
Кличко подякував представникам World Kitchen за важливу допомогу
Кличко подякував представникам World Kitchen за важливу допомогу Віктор Слюсаренко
Сьогодні 12:25 199
Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО
Один із власників Чорноморця фінансував "ДНР"? ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 19:28 2748
Путін - фашист! Хобленко епічно відсвяткував гол
Путін - фашист! Хобленко епічно відсвяткував гол Андрій Твердохліб
Вчора 13:17 456
Володимир Кличко: Маріуполь - рана на серці України та цивілізованого світу
Володимир Кличко: Маріуполь - рана на серці України та цивілізованого світу Віктор Слюсаренко
Вчора 10:24 250
Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку
Не жартуйте із Залізним Майком: Тайсон побив чоловіка в літаку Андрій Твердохліб
Вчора 09:58 2083
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО
Караваєв не стримав сліз, коли дякував захисникам України на пресконференції ВІДЕО Андрій Дунець
21.04.2022 19:49 6841
Марлос відзначився покером результативних дій у феєричному матчі Кубка Бразилії із сімома голами ВІДЕО
Марлос відзначився покером результативних дій у феєричному матчі Кубка Бразилії із сімома голами ВІДЕО Андрій Дунець
21.04.2022 18:52 992
Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО
Команди Ф'юрі та Вайта ледь не побилися під час дуелі поглядів ВІДЕО Андрій Дунець
21.04.2022 15:32 1388 1
Українець Ігнатенко відзначився елегантним гольовим пасом у грі проти Сент-Етьєна ВІДЕО
Українець Ігнатенко відзначився елегантним гольовим пасом у грі проти Сент-Етьєна ВІДЕО Андрій Дунець
21.04.2022 13:23 1370
Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо"
Буряк: "Думка Маркевича не цікава ні керівництву, ні тренерам, ні вболівальникам Динамо" Андрій Дунець
20.04.2022 19:15 7584 11
Воротар Сантоса осоромився у матчі Серії А, заробивши кутовий для суперника ВІДЕО
Воротар Сантоса осоромився у матчі Серії А, заробивши кутовий для суперника ВІДЕО Андрій Дунець
20.04.2022 15:00 4775
Петряк приніс перемогу Фегервару гарматним ударом під кінець матчу ВІДЕО
Петряк приніс перемогу Фегервару гарматним ударом під кінець матчу ВІДЕО Андрій Дунець
19.04.2022 15:49 3711
Російський коментатор вжив заборонене слово й перервав трансляцію матчу Бундесліги через Україну ВІДЕО
Російський коментатор вжив заборонене слово й перервав трансляцію матчу Бундесліги через Україну ВІДЕО Андрій Дунець
18.04.2022 10:29 9899
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі
Відомий український спортсмен отримав важкі поранення та перебуває в комі Андрій Твердохліб
17.04.2022 18:05 5797
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО
Воротар-одноклубник Зінченка подарував курйозний гол Ліверпулю у Кубку Англії ВІДЕО Андрій Дунець
16.04.2022 21:44 2176
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО
Зінченко грубо помилився й ледь не привіз гол у свої ворота в матчі проти Ліверпуля ВІДЕО Андрій Дунець
16.04.2022 20:19 8404
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше Віктор Слюсаренко
16.04.2022 18:09 548
Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar
Ігри Нескорених: Герецун та Сітдіков показали клас на Driving Challenge від Jaguar Віктор Слюсаренко
16.04.2022 16:11 604
Прямі трансляції

Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Сьогодні 18:17 Андрій Твердохліб 239493
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy

Джерело - Чемпіон.

Дворазова чемпіонка світу з легкої атлетики Жанна Блок (Пінтусевич - дівоче прізвище) стала першою українською спортсменкою, яка знялася для знаменитого журналу Playboy.

Чому вибір редакції американського журналу припав на українку - достеменно невідомо. Може бути, тому що на носі були Олімпійські ігри в Афінах-2004, а Жанна була однією з головних конкуренток Меріон Джонс, на той момент справжньої зірки в США та світі. Тим більше. завдяки своєму американському чоловікові українка вже жила в Маямі (чоловік паралельно був її менеджером).

Мої сумніви розвіяв пристойний гонорар, який я отримала за цю фотосесії, - розповідала Жанна Максиму Розенко в один зі своїх приїздів до Києва. - В іншому випадку навряд чи б в квітні, в розпал підготовки до Олімпіади летіла через всю країну в Лос-Анджелес на зйомки. Вони мені не дуже сподобалися. В першу чергу, своєю тривалістю. В один з моментів почало здаватися, що фотосесія не закінчитися ніколи - зйомки тривали близько 12 годин. Знімала ціла команда з 8 чоловік. Зате самі фото мені дуже сподобалися.

Особиста справа:

Жанна Блок народилася 6 липня 1972 року у місті Ніжин Чернігівської області. Заслужений майстер спорту України з легкої атлетики. Дворазова чемпіонка світу - (1997, 2001). Фіналістка Олімпійських ігор в Атланті-1996 і Сіднеї-2000. Учасниця Олімпійських ігор в Афінах-2004.

Жанні фотосесія дуже сподобалася. А вам?

Максим Розенко, Чемпіон

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Популярне зараз
Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А Лаціо - Мілан: онлайн-трансляція LIVE - Серія А 4635
Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А Венеція - Аталанта - онлайн-трансляція LIVE - Серія А 5170
Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Манчестер Сіті - Вотфорд - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 4795
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 25150
Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ Ліверпуль - Евертон - онлайн-трансляція LIVE - АПЛ 3684
Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії Бенфіка - Фамалікан - онлайн-трансляція LIVE - Чемпіонат Португалії 3370
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4237
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 19737
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 27757 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 20325
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 12366
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4979