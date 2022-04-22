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Путін - фашист! Хобленко епічно відсвяткував гол

Сьогодні 13:17 Андрій Твердохліб 152 0
Путін - фашист! Хобленко епічно відсвяткував гол
#Олексій Хобленко

Джерело - Чемпіон.

Український нападник естонської Левадії Олексій Хобленко емоційно відсвяткував гол у ворота Нарви в 4 турі Майстріліги.

Хобленко нагадав усьому світу про кремлівського диктатора та висловив своє захоплення Збройними силами України.

"Слава ЗСУ, путін - фашист", - написав футболіст на спідній футболці.

Українець забив свій дебютний гол, який виявився переможним, на 53-й хвилині матчу. Нападник з'явився на полі зі стартових хвилин і зіграв 59 хвилин.

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