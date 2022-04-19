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Петряк приніс перемогу Фехервару гарматним ударом під кінець матчу ВІДЕО

Сьогодні 15:49 Андрій Дунець 113 0
Петряк приніс перемогу Фехервару гарматним ударом під кінець матчу ВІДЕО
#Мезекевешд-Жорі, #МОЛ Фехервар, #Іван Петряк

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі чемпіонату Угорщини з футболу МОЛ Фехервар українця Івана Петряка на виїзді обіграв Мезеквешд.

Кульмінація поєдинку сталася на 77-й хвилині, коли Петряк злету пробив із лінії штрафного майданчика. Голкіпер гостей не мав жодних шансів проти такого потужного пострілу.

Відео взято у ТГ-каналі Українські Легіонери.

Цей гол Івана Петряка став переможним для Фехервара - 2:1.

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