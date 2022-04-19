Петряк приніс перемогу Фехервару гарматним ударом під кінець матчу ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У 28 турі чемпіонату Угорщини з футболу МОЛ Фехервар українця Івана Петряка на виїзді обіграв Мезеквешд.

Кульмінація поєдинку сталася на 77-й хвилині, коли Петряк злету пробив із лінії штрафного майданчика. Голкіпер гостей не мав жодних шансів проти такого потужного пострілу.

Відео взято у ТГ-каналі Українські Легіонери.

Цей гол Івана Петряка став переможним для Фехервара - 2:1.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua