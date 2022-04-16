Сьогодні, 16 квітня, українці розпочинають свій виступ на Іграх Нескорених у Гаазі.

"Більша частина команди - діючі військовослужбовці. Вони повернулися на службу після 24 лютого, хоча за станом здоров’я могли вже цього не робити. В нас нема інакшого вибору - зараз питання у тому, чи вистоїть і виживе наша нація! Якщо не виживе Україна, спитайте себе у Європі: ви готові воювати з Росією на своїй землі?

Ми дякуємо світу за підтримку, за те, що нам передають у допомогу. Але нам треба більше: танки, системи ПВО, важка техніка. Для вас це питання платіжки - чи готові ви в це вкладати ресурси. Для нас - більше: для нас це питання життя наших батьків і дітей.

Ви маєте знати: Діма Сидорук - наш тренер зі стрільби з лука, срібний призер Ігор Нескорених у Торонто 2017 року, людина, яка багато зробила для ветеранського спорту, чудовий друг і той, чия втрата для нас стала дуже важком випробуванням!" - Дмитро Афанасьєв, лучник нашої команди сьогодні в інтерв’ю французькому каналу Agency France Press.