Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 16 квітня, українці розпочинають свій виступ на Іграх Нескорених у Гаазі.
"Більша частина команди - діючі військовослужбовці. Вони повернулися на службу після 24 лютого, хоча за станом здоров’я могли вже цього не робити. В нас нема інакшого вибору - зараз питання у тому, чи вистоїть і виживе наша нація! Якщо не виживе Україна, спитайте себе у Європі: ви готові воювати з Росією на своїй землі?
Ми дякуємо світу за підтримку, за те, що нам передають у допомогу. Але нам треба більше: танки, системи ПВО, важка техніка. Для вас це питання платіжки - чи готові ви в це вкладати ресурси. Для нас - більше: для нас це питання життя наших батьків і дітей.
Ви маєте знати: Діма Сидорук - наш тренер зі стрільби з лука, срібний призер Ігор Нескорених у Торонто 2017 року, людина, яка багато зробила для ветеранського спорту, чудовий друг і той, чия втрата для нас стала дуже важком випробуванням!" - Дмитро Афанасьєв, лучник нашої команди сьогодні в інтерв’ю французькому каналу Agency France Press.
На тренування сьогодні і на змаганнях завтра і післязавтра портрет Дмитра Сидорука разом із командою.
Також поряд щі спортсменами донька Юлії Паєвської. Сьогодні на стенді зі стрільби, де має стріляти Юля, її Анна робить перші спроби.
Націю з такою пам’яттю до полеглих побратимів та тих, кого ми маємо витягнути із полону, перемогти неможливо!
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