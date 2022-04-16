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Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше

Сьогодні 18:09 Віктор Слюсаренко 115 0
Українці на Іграх Нескорених: Ми дякуємо світу за допомогу, але нам треба більше

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16 квітня, українці розпочинають свій виступ на Іграх Нескорених у Гаазі.

"Більша частина команди - діючі військовослужбовці. Вони повернулися на службу після 24 лютого, хоча за станом здоров’я могли вже цього не робити. В нас нема інакшого вибору - зараз питання у тому, чи вистоїть і виживе наша нація! Якщо не виживе Україна, спитайте себе у Європі: ви готові воювати з Росією на своїй землі? 

Ми дякуємо світу за підтримку, за те, що нам передають у допомогу. Але нам треба більше: танки, системи ПВО, важка техніка. Для вас це питання платіжки - чи готові ви в це вкладати ресурси. Для нас - більше: для нас це питання життя наших батьків і дітей. 

Ви маєте знати: Діма Сидорук - наш тренер зі стрільби з лука, срібний призер Ігор Нескорених у Торонто 2017 року, людина, яка багато зробила для ветеранського спорту, чудовий друг і той, чия втрата для нас стала дуже важком випробуванням!" - Дмитро Афанасьєв, лучник нашої команди сьогодні в інтерв’ю французькому каналу Agency France Press. 

На тренування сьогодні і на змаганнях завтра і післязавтра портрет Дмитра Сидорука разом із командою. 

Також поряд щі спортсменами донька Юлії Паєвської. Сьогодні на стенді зі стрільби, де має стріляти Юля, її Анна робить перші спроби. 

Націю з такою пам’яттю до полеглих побратимів та тих, кого ми маємо витягнути із полону, перемогти неможливо!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

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