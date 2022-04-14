Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
Сьогодні 12:40 44792
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
Сьогодні 09:20 324
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
Сьогодні 08:46 294
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 06:07 1396
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:01 844
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:55 3033
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:43 2229
Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:11 642
Три натуралізовані росіянки виключені зі складу збірної України
Вчора 19:11 729
В УПЛ назвали умову догравання сезону
Вчора 18:13 945
Блоги
Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні
Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:40 105
Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів
Відео дня. Зінченко емоційно заступився за партнера по команді в матчі Ліги чеміпонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:39 326 1
Каррі відновився після травми та провів перше тренування
Каррі відновився після травми та провів перше тренування Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:24 140
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:34 12584 6
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 01:01 5276
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Андрій Дунець
Вчора 19:23 5498 2
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:33 875
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО Андрій Дунець
12.04.2022 18:12 3750
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України Віктор Слюсаренко
12.04.2022 14:09 351
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету Віктор Слюсаренко
12.04.2022 08:55 366
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові Віктор Слюсаренко
11.04.2022 22:25 428
Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі
Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі Віктор Слюсаренко
11.04.2022 21:41 442
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО Андрій Дунець
11.04.2022 17:52 5680
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Андрій Дунець
11.04.2022 12:32 5306
Кілман підтримав Україну у війні з росією
Кілман підтримав Україну у війні з росією Віктор Слюсаренко
10.04.2022 21:25 529
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки Віктор Слюсаренко
10.04.2022 20:55 619
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл Віктор Слюсаренко
10.04.2022 16:40 431
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям Віктор Слюсаренко
10.04.2022 00:10 520
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ Андрій Дунець
09.04.2022 17:19 40054
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей Віктор Слюсаренко
09.04.2022 17:08 784
Прямі трансляції

Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні

Сьогодні 13:40 Андрій Твердохліб 108 0
Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні
#Руслан Маліновський

Джерело - Чемпіон.

Форвард італійської Сампдорії Франческо Капуто за 700 євро придбав футболку збірної України Руслана Маліновського.

Про це повідомив у Facebook власник футболки, українець, який проживає в Генуї, Олег Сагайдак.

"Сьогодні в Генуї власник ресторану Capricci Genova запросив шеф кухарів футбольних клубів серії А та В, приготувати вечерю, а виручені кошти перерахувати асоціації Pokrova Onlus.  Кожен із кухарів привіз з собою футболки футболістів клубів, у яких вони працюють. 

Під час вечері було проведено аукціон, де кожен міг придбати той чи інший лот. Ми з Дариною вирішили виставити на аукціон футболку гравця збірної України - Руслана Маліновського, з нашої приватної колекції. 

Дякуємо нападнику ФК Сампдорія - Франческо Капуто, який запронував за неї 700€ та переміг в аукціоні", - написав Сагайдак.

Раніше пи повідомляли, що український боксер Олександр Усик заснував благодійний фонд.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE 44792
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами 5500 2
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО 5277
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами 12619 6
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3033
Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? 2593 1
Рекомендуємо
У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр У 9-му дивізіоні Англії забито гол-шедевр 18304
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79498
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 36819
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157934 5
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24586
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 68119 5