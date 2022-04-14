Нападник Сампдорії викупив футболку Маліновського на благодійному аукціоні

Джерело - Чемпіон.

Форвард італійської Сампдорії Франческо Капуто за 700 євро придбав футболку збірної України Руслана Маліновського.

Про це повідомив у Facebook власник футболки, українець, який проживає в Генуї, Олег Сагайдак.

"Сьогодні в Генуї власник ресторану Capricci Genova запросив шеф кухарів футбольних клубів серії А та В, приготувати вечерю, а виручені кошти перерахувати асоціації Pokrova Onlus. Кожен із кухарів привіз з собою футболки футболістів клубів, у яких вони працюють.

Під час вечері було проведено аукціон, де кожен міг придбати той чи інший лот. Ми з Дариною вирішили виставити на аукціон футболку гравця збірної України - Руслана Маліновського, з нашої приватної колекції.

Дякуємо нападнику ФК Сампдорія - Франческо Капуто, який запронував за неї 700€ та переміг в аукціоні", - написав Сагайдак.

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