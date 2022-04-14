Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами

Джерело - ТГ-канал АНДРІЮК ONLINE.
Гравець збірної України з настільного тенісу Олексій Рибка в одній із соціальних мереж закликав до сепаратизму, з призрінням говорив про українську мову, а жителів Львова називав нацистами.
Але, як часто буває в подібних ситуаціях, прихильника руського миру швидко знайшли. І о чудо - Рибка швидко вивчив українську мову та став патріотом...
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua