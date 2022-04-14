Головне
Війна в Україні: росія знищує мирне населення та влаштовує геноцид українців. LIVE
12.04.2022 16:58 44567
Яремчук - один з найкращих гравців Бенфіки в матчі з Ліверпулем
Сьогодні 09:20 159
Вест Гем Ярмоленка зіграє з Ліоном, Барселона прийматиме Айнтрахт: розклад матчів 1/4 Ліги Європи
Сьогодні 08:46 183
Визначились півфіналісти Ліги чемпіонів 2021/22
Сьогодні 06:07 893
Бенфіка з голом Яремчука зіграла внічию з Ліверпулем, Манчестер Сіті Зінченка вибив Атлетіко. Результати 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:01 725
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:55 2954
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:43 2193
Натуралізовану росіянку Сідорову виключили зі складу збірної України
Вчора 20:11 515
Три натуралізовані росіянки виключені зі складу збірної України
Вчора 19:11 686
В УПЛ назвали умову догравання сезону
Вчора 18:13 775
Блоги
Каррі відновився після травми та провів перше тренування
Каррі відновився після травми та провів перше тренування Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:24 18
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:34 4010 1
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 01:01 4322
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Андрій Дунець
Вчора 19:23 4721 2
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 12:33 825
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО Андрій Дунець
12.04.2022 18:12 3595
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України
Бобров виставив на аукціон кросівки з автографами гравців збірної України Віктор Слюсаренко
12.04.2022 14:09 349
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету
Українська паралімпійська чемпіонка продасть медаль, щоб допомогти університету Віктор Слюсаренко
12.04.2022 08:55 364
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові
Стаховський зіграв у теніс на пошкодженому корті у Харкові Віктор Слюсаренко
11.04.2022 22:25 425
Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі
Гравці Динамо зустрілись з українськими переселенцями у Польщі Віктор Слюсаренко
11.04.2022 21:41 440
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО Андрій Дунець
11.04.2022 17:52 5663
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів
Козловський обматюкав Леоненка після його слів на захист російських спортсменів Андрій Дунець
11.04.2022 12:32 5279
Кілман підтримав Україну у війні з росією
Кілман підтримав Україну у війні з росією Віктор Слюсаренко
10.04.2022 21:25 524
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки
Яремчук зустрівся із українськими біженцями на стадіоні Бенфіки Віктор Слюсаренко
10.04.2022 20:55 617
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл
Прима: Ґвалтівників і всю мерзоту - одразу на кіл Віктор Слюсаренко
10.04.2022 16:40 422
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям
Лень та Михайлюк закликали світову спільноту допомогти українським біженцям Віктор Слюсаренко
10.04.2022 00:10 515
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ
Миколенко обманним маневром допоміг Евертону забити гол у ворота МЮ Андрій Дунець
09.04.2022 17:19 40012
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей
Картопляний диктатор Лукашенко отримав по обличчю, граючи у хокей Віктор Слюсаренко
09.04.2022 17:08 779
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння
Клуб НХЛ зворушливо попрощався зі своїм власником, у якого було українське коріння Андрій Дунець
08.04.2022 20:27 1237
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно
Беленюк: Все, чого торкається «русскій мір», перетворюється на гівно Віктор Слюсаренко
08.04.2022 19:55 437
Прямі трансляції

Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами

Сьогодні 06:34 Андрій Твердохліб 4099 1
Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами

Джерело - ТГ-канал АНДРІЮК ONLINE.

Гравець збірної України з настільного тенісу Олексій Рибка в одній із соціальних мереж закликав до сепаратизму, з призрінням говорив про українську мову, а жителів Львова називав нацистами.

Але, як часто буває в подібних ситуаціях, прихильника руського миру швидко знайшли. І о чудо - Рибка швидко вивчив українську мову та став патріотом...

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Атлетико - Манчестер Сіті - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2954
Вернидуб - про Рафаїлова: Це хвора людина Вернидуб - про Рафаїлова: Це хвора людина 1558
Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО Яремчук забив гол Ліверпулю у чвертьфіналі Ліги чемпіонів ВІДЕО 4346
Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Ліверпуль - Бенфіка - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 2193
Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами 4739 2
Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? Гутцайт захищає Бубку: Хто керує українським спортом? 1983 1
Рекомендуємо
Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса Критика, два розтавання і шалена любов. Історія кохання Світоліної та Монфіса 6793 1
Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 11767
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 115240
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13801
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 38928 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 24585