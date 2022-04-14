Гравець збірної України закликав до сепаратизму та назвав львів'ян нацистами

Гравець збірної України з настільного тенісу Олексій Рибка в одній із соціальних мереж закликав до сепаратизму, з призрінням говорив про українську мову, а жителів Львова називав нацистами.

Але, як часто буває в подібних ситуаціях, прихильника руського миру швидко знайшли. І о чудо - Рибка швидко вивчив українську мову та став патріотом...

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