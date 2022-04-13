Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами

Одіозний власник румунського футбольного клубу Стяуа Джіджі Бекалі вважає полк Азов нацистським, а також заявив, що володіє інсайдами взаємовідносин між Зеленським, Коломойським та не лише.

Цей феєричний потік свідомості Бекалі озвучив у інтерв'ю RomâniaTV:

"Хочете, я розповім вам, що я знаю про Зеленського? Зеленського зробив президентом великий мільярдер, який володіє полком "Азов", і він врятував Абрамовича.

Мільярдер (Коломойський - прим. ред.) сказав йому (Зеленському - прим. ред.): "Я зробив тебе президентом, спаси Абрамовича". І він зателефонував до Байдена і сказав, щоб той врятував його. Це нацисти, нацисти там є.

Ця денацифікація, яку Путін хоче провести... Це правда, що мільярдер — єврей. І всі дивуються, що він створив "Азов", тому "Азов" - нацистський.

Я знаю, що Зеленський зателефонував Байдену і сказав: "Сер, вибачте Абрамовичу". А історія з отруєнням – брехня. Яке отруєння? У Абрамовича шкірне захворювання та й все. Він не був отруєний. Це нісенітниця, брехня. У нього шкірне захворювання, і він не голиться.

Я не казав, що мені не подобається Зеленський. Я сказав вам деякі істини, але я не говорив, що мені не подобається Зеленський. Він молодець, він залишився та ризикував своїм життям, борючись за свій народ.

Я думаю, він боїться людей, тож не хоче віддавати територію. Але так чи інакше він би поступився. Але як я можу не любити Зеленського? А кому в наш час не подобається Зеленський?"