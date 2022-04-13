Скандальний президент Стяуа назвав українських захисників Маріуполя нацистами

Джерело - Чемпіон.
Одіозний власник румунського футбольного клубу Стяуа Джіджі Бекалі вважає полк Азов нацистським, а також заявив, що володіє інсайдами взаємовідносин між Зеленським, Коломойським та не лише.
"Хочете, я розповім вам, що я знаю про Зеленського? Зеленського зробив президентом великий мільярдер, який володіє полком "Азов", і він врятував Абрамовича.
Мільярдер (Коломойський - прим. ред.) сказав йому (Зеленському - прим. ред.): "Я зробив тебе президентом, спаси Абрамовича". І він зателефонував до Байдена і сказав, щоб той врятував його. Це нацисти, нацисти там є.
Ця денацифікація, яку Путін хоче провести... Це правда, що мільярдер — єврей. І всі дивуються, що він створив "Азов", тому "Азов" - нацистський.
Я знаю, що Зеленський зателефонував Байдену і сказав: "Сер, вибачте Абрамовичу". А історія з отруєнням – брехня. Яке отруєння? У Абрамовича шкірне захворювання та й все. Він не був отруєний. Це нісенітниця, брехня. У нього шкірне захворювання, і він не голиться.
Я не казав, що мені не подобається Зеленський. Я сказав вам деякі істини, але я не говорив, що мені не подобається Зеленський. Він молодець, він залишився та ризикував своїм життям, борючись за свій народ.Я думаю, він боїться людей, тож не хоче віддавати територію. Але так чи інакше він би поступився. Але як я можу не любити Зеленського? А кому в наш час не подобається Зеленський?"
Варто додати, що Джіджі Бекалі не вперше сколихає повітря своїми нісенітницями. Він відомий також заявами про заперечення коронавірусу та суперечливими думками щодо представників нетрадиційної сексуальної орієнтації.
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