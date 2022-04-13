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На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО

Сьогодні 12:33 Андрій Дунець 338 0
На матчі Легія - Динамо стадіон зворушливо виконав гімн України у супроводі хору ВІДЕО
#Благодійність, #війна, #гімн, #Легія, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Перед початком благодійного поєдинку між варшавською Легією та київським Динамо на Стадіоні Війська Польського у Варшаві пролунав гімн України.

Атмосфера на трибунах була чудовою. Українські вболівальники, яких на стадіоні, здається, була переважна більшість, завзято підспівували головній українській пісні. Окремо варто відзначити хор, який у центрі поля своїм виконанням додавав колориту.

Додамо, що Динамо перемогло з рахунком 3:1.

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