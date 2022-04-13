Джерело - Чемпіон.

Перед початком благодійного поєдинку між варшавською Легією та київським Динамо на Стадіоні Війська Польського у Варшаві пролунав гімн України.

Атмосфера на трибунах була чудовою. Українські вболівальники, яких на стадіоні, здається, була переважна більшість, завзято підспівували головній українській пісні. Окремо варто відзначити хор, який у центрі поля своїм виконанням додавав колориту.

Додамо, що Динамо перемогло з рахунком 3:1.

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