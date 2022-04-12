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У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО

Сьогодні 18:12 Андрій Дунець 657 0
У чемпіонаті Італії воротар забив неймовірний переможний гол зі своєї половини поля ВІДЕО
#Чемпіонат Італії, Серія C

Джерело - Чемпіон.

У матчі чергового туру Італійської Серії С Модена приймала Імолезе. Поєдинок плив до нічийного підсумку, але у голкіпера господарів Рікардо Ганьйо були інші плани на цей вечір.

На 91-й хвилині гри, за рахунку 1:1, Ганьйо виконував сильну подачу зі своєї половини поля, але вийшло так, що ця подача стала результативним ударом і, до того ж, переможним. Окрему вдячність за це герой зустрічі повинен висловити Джанмарії Россі - воротареві команди суперника.

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