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У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО

Сьогодні 17:52 Андрій Дунець 383 0
У Бразилії тренер вдарив жінку-лайнсмена під час матчу ВІДЕО
#бійка, #Бразилія

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфінальному поєдинку одного з нижчих дивізіонів Бразилії (Чемпіонат Капішаба) Нова Венеція приймала Деспортіву Ферровіарію. Зустріч була затьмарена епізодом, що трапився на 57 хвилині гри.

Тренер Деспортіви був сильно чимось незадоволеним. Настільки, що навіть опустився до рівня, який дозволив йому виконати своєрідний "трюк Зідана" проти особи протилежної статі. Звісно ж, після цього наш недогерой отримав заслужену червону картку.

Додамо, матч закінчився з рахунком 3:1 на користь господарів, що дозволило їм пройти до півфіналу турніру.

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