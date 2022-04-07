Буффон зустрівся з юним українським воротарем, який втік від війни ВІДЕО

Джерело - Parma Calcio 1913.

12-річний Влад зі Львова виїхав з України до Італії після початку широкомасштабного вторгнення росії.

У Римі мешкає його бабуся, тому питання про те, куди варто податися, не стояло. Хлопчина грає у футбол, тому йому вже підшукали команду - прийняти українця зголосилася школа Сан Паоло Остьєнсе.

Хлопчина виступає на позиції голкіпера, відтак не дивно, що його кумиром є Джанлуїджі Буффон. Легендарний італієць дізнався про це й ініціював зустріч із Владом напередодні матчу Серії Б між Пармою (нинішній клуб Буффона) та Комо.

Зворушливе відео:

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