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Левченко: росіяни ґвалтують жінок, вбивають дітей та старих

Сьогодні 10:09 Віктор Слюсаренко 156 0
Левченко: росіяни ґвалтують жінок, вбивають дітей та старих
#Юлія Левченко

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Юлія Левченко відреагувала на вбивство солдатами РФ мирних громадян у Київській області.

"Вони танками порушили кордон нашої України й просто вбивають і руйнують наші життя. Вони запускають з неба ракети та бомби і пишаються цим.

Вбивають мирних жителів, не дають їм евакуюватися (ну, або можна тільки в росію). Вони ґвалтують жінок, вбивають дітей та старих. Вони грабують будинки. Приходять зі зброєю - а хто сильніший, той і правий.

Життя чи смерть? Свобода! Це те, чого у них немає. І на Україну вони дивляться із заздрістю. У них немає свободи слова, свободи вибору. І це росія хоче забрати в України. Бо свобода слова сильніша за зброю. Це означає бути людиною", - зазначила Левченко.

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Допис, поширений Yuliia Levchenko🦁 (@levchenkou)

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