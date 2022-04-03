Підручний: Я далеко не герой порівняно з тими хлопцями, які у гарячих точках відправляють орків у пекло

Джерело - Чемпіон.
Український біатлоніст Дмитро Підручний попросив фанатів не робити з нього героя в інтернеті.
"Фото з мирного життя.
30 жовтня 2021 року.
Дорогі журналісти, вболівальники та всі, хто підтримує нашу боротьбу із загарбниками, будь ласка, не робіть з мене героя в Інтернеті. Я несу службу, але я не на передовій.
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Я далеко не герой порівняно з тими хлопцями, які у гарячих точках відправляють орків у пекло. Не поширюйте невірну інформацію. Дякую за розуміння. Слава Героям", - зазначив Підручний.
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