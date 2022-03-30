Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії

Джерело - Чемпіон.

30 березня 2014 року, рівно 8 років тому харківські і донецькі уболівальники виконали свій безсмертний хіт Путін - хуйло!

Насправді пісня спочатку з'явилася після конфлікту Ярославського з Суркісом.



Заряд тоді звучав як "Суркіс х...ло". Але після російської агресії харківські фанати трансформували його в Путіна.

24 лютого 2022 року росія розпочала війну проти України.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua