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Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії

Сьогодні 12:50 Valeriy Ruchka 3641 0
Путін - х*йло: вісім років тому з'явився суперхіт про президента росії

Джерело - Чемпіон.

30 березня 2014 року, рівно 8 років тому харківські і донецькі уболівальники виконали свій безсмертний хіт Путін - хуйло!

Насправді пісня спочатку з'явилася після конфлікту Ярославського з Суркісом.

Заряд тоді звучав як "Суркіс х...ло". Але після російської агресії харківські фанати трансформували його в Путіна.

24 лютого 2022 року росія розпочала війну проти України.

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