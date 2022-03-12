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Лессер віддав Меркушиній свій Instagram-аккаунт, щоб вона інформувала світ про вторгнення РФ

Сьогодні 09:39 Віктор Слюсаренко 90 0
Лессер віддав Меркушиній свій Instagram-аккаунт, щоб вона інформувала світ про вторгнення РФ
#Анастасія Меркушина

Джерело - Чемпіон.

Німецький біатлоніст Ерік Лессер віддав свій Instagram-аккаунт українці Анастасії Меркушиній, щоб вона могла інформувати спортивний світ про вторгнення російських військ до нашої країни.

На сторінку німця підписано аж 78 тисяч людей переважно із Західної Європи, тому охоплення буде значно ширшим, ніж якби Меркушина це робила зі свого акаунта.

У своєму першому ж посту Настя звинуватила російських спортсменів у боягузтві, а також запевнила, що українці боротимуться за свою землю до переможного кінця.

"Народ України згуртувався і боротиметься до останньої людини за свою незалежність. Звертаюся до спортсменів, адже ви точно знаєте, що відбувається і мовчите, ваше мовчання коштує десятки життів. А якщо ви ще й підтримуєте військові дії, то задумайтеся, що ви несете смерть, і незабаром це торкнеться вас.

Багато спортсменів - це офіцери російської армії, і незабаром і вас призвуть, як призвали нас. Зараз ви обурюєтеся з приводу заборони на виступи, але як ви можете брати участь у змаганнях, коли ваша країна приставила автомати до голів наших родичів та друзів?

Спортсмени України беруть зброю в руки захищати свою країну, ви ж боїтеся правди, бо за просте гасло "ні війні", в якому немає жодного слова про Україну, вас садять у в'язниці та позбавляють роботи. Так може з вашою країною справді щось не так?", - зазначила Меркушина.

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Допис, поширений Erik Lesser (@erik.lesser)

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