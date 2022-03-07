Безус пустив сльозу після переможного голу в Бельгії та закликав закрити небо над Україною

Джерело - Чемпіон.

У матчі 30 туру чемпіонату Бельгії з футболу Гент приймав Зюльте Варегем. Головним героєм поєдинку став українець Роман Безус.

На 94-й хвилині зустрічі Безус вправно зіграв на добиванні, чим приніс Генту перемогу з рахунком 2:1.

Після голу Роман дав волю емоціям.

Варто додати, що й фани на трибунах теж не лишились осторонь та підтримували Безуса та Україну через повномасштабне вторгнення РФ.

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