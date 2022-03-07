Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 07:22 16847
Шишкова завоювала другу золоту медаль на Паралімпіаді-2022
Сьогодні 07:49 259
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022
Сьогодні 07:20 8131
Ахметов: Путін – воєнний злочинець
05.03.2022 22:55 1412
УЄФА хоче перенести матч України з Шотландією на літо - Срна
05.03.2022 22:37 889
Ястремська вийшла у фінал турніру у Ліоні
05.03.2022 22:11 1094
Дружина Усика: Повєткін - хрін моржовий і боягуз
05.03.2022 09:44 8829
Лук'яненко здобув золоту медаль, Україна вийшла на перше місце на Паралімпіаді-2022
05.03.2022 09:25 3718
Вернидуб: Зеленський показав, що є справжнім лідером
05.03.2022 09:13 999 1
Шишкова завоювала золоту медаль Паралімпіади-2022
05.03.2022 08:50 1620
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Блоги
War story. 11-річний хлопчик із Запоряжжя самотужки дістався словацького кордону
War story. 11-річний хлопчик із Запоряжжя самотужки дістався словацького кордону Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:34 69
Циганков: НАТО, закрийте небо над Україною
Циганков: НАТО, закрийте небо над Україною Віктор Слюсаренко
Вчора 20:30 348
Jeb*c Putina: Фанати Краковії підтримали Україну
Jeb*c Putina: Фанати Краковії підтримали Україну Віктор Слюсаренко
01.03.2022 07:21 1235
Яремчук забив у своєму дебютному матчі плей-оф ЛЧ та показав футболку із тризубом. ВІДЕО
Яремчук забив у своєму дебютному матчі плей-оф ЛЧ та показав футболку із тризубом. ВІДЕО Андрій Дунець
24.02.2022 00:36 2970 1
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна
Біля посольства РФ у Лондоні влаштували проукраїнський мітинг і заспівали відому пісню про Путіна Андрій Твердохліб
23.02.2022 22:17 1536
Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини
Відео дня. У чемпіонаті Австралії повторили неймовірний гол Матузалема п'ятою з-за спини Андрій Дунець
23.02.2022 14:21 1562
Влахович забив на 32-й секунді матчу за Ювентус в Лізі чемпіонів. ВІДЕО
Влахович забив на 32-й секунді матчу за Ювентус в Лізі чемпіонів. ВІДЕО Андрій Дунець
23.02.2022 11:41 1963 3
"Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії
"Соромно, що розмовляю російською", - ексгравець збірної України відреагував на дії Росії Андрій Дунець
22.02.2022 17:46 4968
У Росії вчергове зганьбились: порахували четверті місця на Олімпіаді та поставили себе на перше місце в медальному заліку
У Росії вчергове зганьбились: порахували четверті місця на Олімпіаді та поставили себе на перше місце в медальному заліку Андрій Твердохліб
22.02.2022 09:18 2716
Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном
Дівчина дня. Чарівна українська журналістка фанатіє від Ломаченка та хоче підписати контракт із Гірном Андрій Твердохліб
22.02.2022 08:49 4148
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець
Учасники Олімпіади-2022 відкрили хокейний матч Суперліги - Гераскевич зробив вкидання, Шаботова виконала свій неймовірний танець Андрій Твердохліб
21.02.2022 14:45 2387
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем
Герасимова знову підірвала мережу запальним танцем Андрій Твердохліб
21.02.2022 13:30 197175 9
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО
Маліновський шокував Італію голом, який не зарахували: cуперечки тривають досі. ВІДЕО Андрій Дунець
21.02.2022 13:19 5084
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок
НБА представила ТОП-20 моментів Матчу всіх зірок Віктор Слюсаренко
21.02.2022 13:03 1400
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота
Футболістка збірної Нової Зеландії оформила ідеальний хет-трик… у власні ворота Віктор Слюсаренко
21.02.2022 10:00 1575
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Андрій Твердохліб
21.02.2022 09:50 8690 2
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі
Майкл Джордан мене "зґвалтував": найкращі цитати Чарльза Барклі Андрій Твердохліб
20.02.2022 23:05 1247
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією Андрій Твердохліб
20.02.2022 19:35 14390 1
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі
Уболівальники збірної Фінляндії вийшли святкувати перемогу над ОКР на вулиці Гельсінкі Віктор Слюсаренко
20.02.2022 14:02 2130
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні Андрій Твердохліб
20.02.2022 13:34 157855 74
Прямі трансляції

War story. 11-річний хлопчик із Запоряжжя самотужки дістався словацького кордону

Сьогодні 09:34 Андрій Твердохліб 74 0
War story. 11-річний хлопчик із Запоряжжя самотужки дістався словацького кордону
#війна

Джерело - Чемпіон.

Юний мешканець Запоріжжя, ім'я якого не розголошується, пішки дійшов до кордону зі Словаччиною.

Про це повідомляє Наш Київ.

11-річний хлопець перетнув кордон з одним поліетиленовим пакетом, паспортом і номером телефона, який був записаний на руці.

На кордоні хлопчика зустріли волонтери, які зателефонували за номером телефона на руці і знайшли родичів. Батькі юнака змушені були залишитися в Україні.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Срна оцінив майбутнє Де Дзербі Срна оцінив майбутнє Де Дзербі 1112
Мороз здобула перемогу на UFC 272 Мороз здобула перемогу на UFC 272 1257
Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 Пекін-2022: Розклад виступів українських спортсменів на Паралімпійських іграх-2022 8131
Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 Медальний залік - Паралімпійські ігри в Пекіні 2022 17191 2
Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А Мілан на виїзді переміг Наполі. Результати 28 туру Серії А 1181
Український захисник покинув російський клуб Український захисник покинув російський клуб 2194 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 41711
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 56888
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 10374
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 13985 5
Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно Збірна України забила фантастичний гол у ворота Сербії, цей гол можна дивитися вічно 37739 1
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 41091