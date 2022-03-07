Джерело - Чемпіон.

Юний мешканець Запоріжжя, ім'я якого не розголошується, пішки дійшов до кордону зі Словаччиною.

Про це повідомляє Наш Київ.

11-річний хлопець перетнув кордон з одним поліетиленовим пакетом, паспортом і номером телефона, який був записаний на руці.

На кордоні хлопчика зустріли волонтери, які зателефонували за номером телефона на руці і знайшли родичів. Батькі юнака змушені були залишитися в Україні.

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