Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор. ФОТО

Джерело - Чемпіон.
У фінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії переграла ОКР.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь фінських хокеїстів.
Федерація хокею Фінляндії виклала фотографію з нагородження національної команди:
Olympiavoittajat! #OlympicTeamFi #PohjoisenTähdet #Peking2022 #Leijonat— Leijonat (@leijonat) February 20, 2022
Kuva: Lehtikuva pic.twitter.com/d2EypE03zf
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