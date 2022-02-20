Збірній Фінляндії з хокею вручили золоті медалі Олімпійських ігор. ФОТО

Визначився переможець чоловічого турніру

Джерело - Чемпіон.

У фінальному матчі чоловічого хокейного турніру на XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні збірна Фінляндії переграла ОКР.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь фінських хокеїстів.

Федерація хокею Фінляндії виклала фотографію з нагородження національної команди:

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