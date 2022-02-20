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Словаччина у роздягальні відсвяткувала із шампанським бронзову медаль на Олімпіаді

Сьогодні 05:33 Віктор Слюсаренко 73 0
Відсвяткували рекордний успіх на Олімпіадах
Словаччина у роздягальні відсвяткувала із шампанським бронзову медаль на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

Перемога збірної Словаччини з хокею над Швецією (4:0) у матчі за третє місце на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні викликала чимало емоцій радості.

Після матчу Олімпійський комітет Словаччини в Інстаграмі опублікував фотографію з роздягальні, де гравці з шампанським святкують завоювання бронзових медалей. Ця медаль стала для Словаччини першою в історії Олімпіад. Раніше найкращий результат словаків був на Олімпіаді у Ванкувері у 2010 році (4 місце).

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