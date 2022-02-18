Міністерство оборони Росії запустило дикий флешмоб: військові рятують фігуристку Валієву від цивілізованого світу

Джерело - Чемпіон.

Міністерство оборони Російської Федерації запустило флешмоб на підтримку фігуристки Каміли Валієвої, у якої на Олімпіаді в Пекіні було знайдено в крові заборонені препарати.

Представниця ОКП Каміла Валієва здобула перемогу в командній першості після чого в неї виявили допінг, однак Міжнародний спортивний суд дозволив фігуристці взяти участь в осбостих змаганнях. 15-річна росіянка лідирувала після Короткої програми, але провалила Довільну і посіла лише 4 місце.

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