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Дівчина дня. Відверті фото українки, яка вже 8 років є військовим волонтером

Сьогодні 19:48 Андрій Твердохліб 684 0
Дівчина дня. Відверті фото українки, яка вже 8 років є військовим волонтером
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Ореста Бріт - голова благодійного фонду БОН, громадський діяч, кавалер ордену Княгині Ольги та подруга Володимира Кличка.

Мені пощастило народитись і вирости в абсолютній любові та щасті, тому отримувати задоволення від усього чим займаюсь, для мене є не лише нормою, але й ключовою необхідністю, - розповідає нам Ореста. - Звісно, життя не складається лише з приємностей, але потрібно вміти себе в цьому не обмежувати.

Можливо саме тому, усе чим я займаюсь досить різнополюсне і, здавалося б, не сумісне… Хоча, безумовно, робиться від серця і з захопленням.

Ще в школі, коли я перемогла в одному з українських конкурсів краси, зрозуміла,що все ж отримую задоволення більше від інших речей,… і вступила до університету Сорбонна (Париж).

На 6-му році навчання і вже звичного паризького життя, поїхала на революцію Гідності відстоювати права і свободи українців… і так сталося, що непомітно для себе, почала волонтерську діяльність на фронті і зайнялась реабілітацією ветеранів, що втратили кінцівки. 

Зараз я опікуюсь неповнолітніми і старенькими українцями на лінії розмежування та дітками загиблих героїв.

Багатьом своїм успіхам і результатам я завдячую саме спорту, бо він надав  мені не лише можливість реалізовувати оздоровчі і реабілітаційні програми, але й подарував чудових друзів, які з фізичним загартуванням культивували в собі ще й цінності які я поділяю. В житті яскрава обгортка не варта нічого, якщо зміст відсутній…

Тому, я надзвичайно пишаюсь нашими українськими спортсменами, які, завдяки своїм досягненням у спорті, займаються просвітницькою діяльністю та оберігають Україну від вторгнення ворога.  Володимир Кличко, Сергій Стаховський, Жан Беленюк - у цих хлопців є чому повчитись. І завдяки таким українцям я безмежно пишаюсь своєю країною попри всі складнощі і негаразди… А моєму другу Володимиру Кличко я завдячую ще й новим хобі,  бо про його благодійну допомогу знадобиться окрема стаття.

Сестра Василя Ломаченка вражає своєю красою. ФОТО

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