Ракицький двічі жахливо помилився у матчі за Зеніт і його замінили в перерві. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 17 лютого 2022 року, в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи російський Зеніт приймав іспанський Бетіс. Одним із головних антигероїв поєдинку став український захисник господарів Ярослав Ракицький.

На 7 хвилині зустрічі Ракицький сфолив неподалік свого штрафного майданчика, за що отримав попередження. Штрафний, який після цього розіграли футболісти Бетіса, став результативним - Ярослав знову помилився, не зумівши виграти верхову боротьбу в Родрігеса. 0:1.

На 41 хвилині Ракицький розіграв "суперкомбінацію" зі своїм голкіпером, в результаті якої гравці суперника перехопили м'яч і забили гол. Рахунок став 2:3 й більше не змінювався. А українського захисника в перерві замінили.

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