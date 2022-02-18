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Ракицький двічі жахливо помилився у матчі за Зеніт і його замінили в перерві. ВІДЕО

Сьогодні 17:32 Андрій Дунець 108 0
Ракицький двічі жахливо помилився у матчі за Зеніт і його замінили в перерві. ВІДЕО
#Бетіс, #Зеніт, #Ліга Європи, #Ракицький, #Ракіцький, #Реал Бетіс

Джерело - Чемпіон.

У четвер, 17 лютого 2022 року, в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи російський Зеніт приймав іспанський Бетіс. Одним із головних антигероїв поєдинку став український захисник господарів Ярослав Ракицький.

  • На 7 хвилині зустрічі Ракицький сфолив неподалік свого штрафного майданчика, за що отримав попередження. Штрафний, який після цього розіграли футболісти Бетіса, став результативним - Ярослав знову помилився, не зумівши виграти верхову боротьбу в Родрігеса. 0:1.
  • На 41 хвилині Ракицький розіграв "суперкомбінацію" зі своїм голкіпером, в результаті якої гравці суперника перехопили м'яч і забили гол. Рахунок став 2:3 й більше не змінювався. А українського захисника в перерві замінили.

Читайте також: Аталанта з Маліновським переграла Олімпіакос, Шериф Вернидуба переграв Брагу. Результати матчів Ліги Європи.

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