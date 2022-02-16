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Швейцарська біатлоністка знепритомніла під час естафети на Олімпіаді

Сьогодні 10:17 Віктор Слюсаренко 177 0
Збірна Швейцарії зійшла з дистанції
Швейцарська біатлоністка знепритомніла під час естафети на Олімпіаді
#Олімпіада-2022

Джерело - Чемпіон.

У жіночій естафеті 4х6 км на XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні збірна Швейцарії зійшла з дистанції.

Біатлоністка Ірене Кадуріш, яка виступала на першому етапі естафети, не добігла до її передачі. Спортсменці стало погано і їй надали медичну допомогу.

Раніше норвезька біатлоністка Інгрід-Ланнмарк Тандреволл на останньому колі персьюту Олімпіади-2022 мала проблеми зі здоров'ям і більше не виступатиме на Іграх. Вона повернулася до Норвегії.

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