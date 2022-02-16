Конкурент Луніна відбив пенальті від Мессі в матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мадридський Реал зустрічався із французьким ПСЖ. Тібо Куртуа впіймав у цій грі справжній кураж.

Прямий конкурент українця Андрія Луніна на 62-й хвилині зустрічі не дозволив Ліонелю Мессі забити з одинадцятиметрової позначки.

Додамо, що матч, попри зусилля бельгійського кіпера, завершився з рахунком 1:0 на користь ПСЖ.

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