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Легендарному Андрію Балю виповнилося б 64...

Сьогодні 17:23 Валерій Ручка 7369 1
Сьогодні видатному футболісту Динамо Київ Андрію Балю виповнилося б 64 роки
Легендарному Андрію Балю виповнилося б 64...

Джерело - Чемпіон.

16 лютого 1958 року народився видатний захисник київського Динамо та збірної СРСР - Анрій Баль.

Більшу частину кар'єри Баль провів у київському Динамо, кольори якого захищав з 1981 по 1990 роки.

За цей час здобув із командою 4 чемпіонські титули і 4 рази перемагав у Кубку країни.

Ставав володарем Кубка кубків УЄФА.

У складі збірної СРСР виступав на Кубку світу-1982, в складі юніорської збірної СРСР ставав чемпіоном світу та чемпіоном Європи.

В останні роки Андрій Баль працював в структурі ФК Динамо - спершу асистентом тренера, потім тренером-селекціонером.

У період з 6 по 17 жовтня 2012 року виконував обов'язки головного тренера збірної України.

Помер легендарний динамівець 9 серпня 2014 року на 57-му році з життя.

Серце відомого футболіста перестало битися прямо на футбольному полі УТК ім. Баннікова, коли Андрій Михайлович брав участь у черговому матчі ветеранів.

Про це розповів багаторічний партнер Баля по збірній СРСР та київському Динамо Володимир Безсонов, який став очевидцем трагедії.

"Ми зібралися об 11:00 ранку на одному з полів центрального стадіону, як робимо з ветеранами завжди щосуботи. Можна сказати, він помер у мене на руках. Ніяких зіткнень не було, він просто віддав пас і впав. Які причини, покаже тільки розтин", - сказав він.

"Він був видатним футболістом і людиною. Він завжди був душею колективу. У компанії він завжди міг підняти дух, настрій. Дуже рано пішов. Він міг би зробити ще багато хорошого у цьому світі й у футболі, зокрема", - сказав Безсонов.

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